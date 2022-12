Gabi Martins comemora rosto natural após fim da harmonização facial: 'Feliz assim'

No último sábado (10), a ex-BBB Gabi Martins resolveu comemorar o fim da harmonização facial e mostrar seu rosto natural, sem qualquer intervenção estética. No início de 2021, quando a cantora se submeteu ao procedimento ao lado do seu então namorado, Thierry, vários internautas passaram a criticar o resultado do retoque nos lábios, maçã do rosto, nariz e botox na frente da testa, chegando a chamar de "desarmonização facial".

No Twitter, Gabi comemorou que, agora, com o fim da intervenção, muitos estejam elogiando sua aparência natural. "Minha harmonização saiu tudo já… muita gente tem gostado mais do meu rosto natural :) fico feliz!", disse ela. Já nos stories do Instagram, ela alegou que estava se sentindo muito feliz. "Eu comentei no Twitter que a minha harmonização saiu praticamente toda e realmente saiu, olha só…. Estou com o rosto natural mesmo e feliz assim, estou me sentindo bem. Fico feliz que vocês estão comentando e gostando também!", completou a ex-sister.

Gabi Martins com harmonização facial. (Foto: Instagram @gabimartins)

Na época que realizou o procedimento, Gabi rebateu as críticas sobre seu rosto, mas disse ter aprovado a transformação. "Curti bastante o resultado. Aprendi, durante todos esses meses com Internet, a lidar com as críticas. As construtivas eu levo para a minha vida para evoluir e as negativas procuro abstrair e focar no trabalho e minha fé em Deus", contou ela em entrevista ao Gshow.

No entanto, em junho do mesmo ano, ela alegou ter se arrependido de algumas intervenções. "Mudei tudo. Cabelo, boca, fiz harmonização, queixo e até o próprio nariz. Naquele momento eu me empolguei. Confesso que me arrependi um pouco", revelou.

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão de Felipe Saraiva, edtitor web em Oliberal.com)