Gabi Martins fala sobre relacionamento aberto, vibradores e beijar mulheres

Solteira desde fevereiro, após o fim do seu relacionamento com Tierry, Gabi Martins fez algumas revelações sobre a sua intimidade. A cantora passou um ano comprometida e agora curte o seu momento solteira.

"Esse processo tem sido incrível, transformador. Minha autoestima está nas alturas. Estou naquela fase em que não quero mudar nada, não quero fazer nenhum procedimento [estético]. Só quero me curtir e estar livre para me permitir viver tudo o que quero, sem limitações", disse em entrevista ao Gshow.

Gabi tem se conhecido melhor, e revelou que adora usar lingerie, sem se importar se está sozinha ou acompanhada. A ex-BBB também fala sobre o uso de vibradores. "Gosto de comprar para me olhar no espelho e me sentir bem. Já dormi de lingerie, com pijama sensual... Me visto para mim, não para homem. E, com certeza, neste Dia dos Namorados vou colocar uma bem linda e tomar um vinho."

"Curto e tenho vários [vibradores]... Uso sozinha e com parceiro também. Sou a favor do prazer, de a gente se sentir bem e confiante. A mulher tem que se conhecer para descobrir o que ela mais gosta e a forma como gosta, até para estar com alguém. Eu defendo, uso e adoro", acrescentou.

A artista contou ainda que já beijou amigas, mas nunca passou disso, por isso ela se denomina heterossexual. "Se no futuro eu tiver [relação com mulheres], não sou aquela pessoa que vai enlouquecer não! [...] Sou hétero, mas se um dia eu me apaixonar por uma mulher vou me entregar 100%."

Ela diz que seu recorde de beijos em festa foram duas pessoas. E que ela não se interessa em manter um relacionamento aberto:"Não é o que eu gostaria. Sou ciumenta. Quando estou com a pessoa, gosto de estar só com ela. Não gosto de dividir não".