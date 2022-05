José Loreto volta atrás e assume que ficou com Gabi Martins: 'não vou deixá-la de maluca'

José Loreto resolveu voltar atrás após ter negado que se envolveu com a ex-BBB Gabi Martins e assumiu que os dois ficaram sim, há algum tempo atrás. O ator, que está no ar com a novela "Pantanal", da TV Globo, procurou o colunista Lucas Pasin, do site Uol, para explicar a polêmica.

"Sim, já fiquei com a Gabi há algum tempo, não lembro quando. Não queria expor. É uma intimidade minha e dela. Mas já que ela falou que a gente ficou, não vou deixá-la de maluca, né? De jeito nenhum. Não sou nenhum mentiroso. Já que ela expôs, afirmo que sim, ficamos uma vez e ponto”, disse ele para o colunista.

Apesar de confirmar, o ator destacou que não conhece Gabi Martins a ponto de viver um romance e negou ter beijado a celebridade durante o carnaval. "Acho desnecessário expor todo mundo que ficamos na vida. Se eu for falar todas que eu fiquei, ferrou. Espero que isso não dê mais páginas e páginas. Estou trabalhando muito. Tem muita coisa pro Tadeu [personagem em "Pantanal"] entregar ainda”, completou.

Entenda a polêmica

No início da semana, o colunista Leo Dias publicou que José Loreto e Gabi Martins teriam ficado no último mês e seguiam vivendo um affair, mas sem compromisso. Gabi Martins chegou a confirmar a informação, mas Loreto negou, alegando estar focado no trabalho e sem tempo para relacionamentos.

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)