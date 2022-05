O que rolou aqui? Gabi Martins diz que ficou algumas vezes com José Loreto e ator nega

Após rumores de um relacionamento entre a cantora Gabi Martins e o ator José Loreto, a própria ex-BBB confirmou o envolvimento dos dois, mas garantiu que não era nada sério. O ator, no entanto, negou que já tenha ficado com Gabi.

Gabi disse que ela e o astro da novela Pantanal "ficaram algumas vezes". “Sim, ficamos. Estou solteira e aproveitando essa fase da minha vida e colhendo todos os frutos da minha carreira”, garantiu.



Questionado sobre o assunto, o ator, entretanto, negou e garantiu nunca ter tido nada com a cantora. “Isso não procede e não sei da onde tiraram isso. Não rolou nada. Estou trabalhando muito, nem tempo para sair eu tenho”, argumentou.



O ator reforçou sua posição e falou sobre a possibilidade de ter encontrado a ex-BBB durante o carnaval. José Loreto garantiu não ter se encontrando com Gabi Martins. “Fui para o Carnaval com a minha família”, disse ele.



Afinal, o que rolou aqui?