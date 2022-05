Após ficar com José Loreto, Gabi Martins se declara ao ex, Tierry: ‘Amor da minha vida’

Os burburinhos envolvendo a cantora e ex-BBB Gabi Martins continuam. Após revelar que teve um affair com o ator José Loreto, a sertaneja agitou a web ao se declarar para o ex, o cantor Tierry. Em uma entrevista, ela chegou a revelar como é a relação com o ex namorado, por quem possui muito respeito. Segundo Gabi, os dois possuem uma amizade muito forte.

"Tierry é um cara incrível. A gente se fala, a gente tem um respeito um pelo outro, tem uma amizade que vai continuar”, disse ela. E em outro momento da fala, ainda se declara: “Ele foi o maior amor da minha vida”.

Ainda solteira, a cantora disse que não planeja se relacionar seriamente com outra pessoa tão cedo.

"Estou solteira vivendo a minha vida, focando na minha carreira. Não tem esse assédio que as pessoas tanto acham não na minha carreira", diz a ex-bbb.

Gabi e Tierry estão separados desde janeiro deste ano.

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão da editora Web de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)