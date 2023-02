BBB 23: Cristian explica decisão de não expor 'GusKey' e se surpreende com vídeo do casal criticando

Cristian foi o quinto eliminado do BBB 23 e, após. Sua saída, conversou com Vivian Amorim e Patrícia Ramos no Bate-papo BBB, nesta quarta-feira, 22. Uma das perguntas ao agora ex-BBB foi sobre o que Cristian achava a respeito do casal "GusKey", e se ele achava o casal forte. "Nós temos um grupo e essas pessoas são fortes", disse Cristian.

Em outro momento as apresentadores questionaram Cristian sobre a razão de o empresário não expor Gustavo e Key Alves para os demais confinados. Já que ambos sabiam da estratégia de tirar informações de Paula Freitas. Cristian respondeu que não queria atacar o jogo de outras pessoas.

Patrícia mostrou um vídeo de Key e Gustavo na cozinha do BBB criticando as estratégias de jogo. Cristian rebateu dizendo que eles sabiam e que era complicado receber essas informações fora do confinamento.