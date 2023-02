BBB 23: Veja o que rolou na madrugada desta quarta-feira, 22

O BBB 23 teve mais uma madrugada agitada, após o quinto Paredão que eliminou Cristian com 48,32% dos votos. Nesta quarta-feira, 22, os Brothers e Sisters 'hablaram' muito, cantaram parabéns para a Lexa e especularam o discurso do Tadeu Schmidt.

Logo após a eliminação, Bruna Griphao achou que o discurso de Tadeu se referia ao fato de Cristian ter medo de expor algumas pessoas, que deveriam se queimar com ele. Larissa disse que se Key e Gustavo tem são incoerentes, quando eles "baterem no Paredão vão sair".

No quarto do Líder, Key Alves e Gustavo esperavam para poder ouvir o Card de áudio do BBB, a jogadora detalhou que não conseguia nem olhar para a "cara feliz" dele.

Ricardo e Sarah Aline conversaram na cozinha. “Quem comprou essa briga não fui eu não, ele que veio. (...) Eu gosto dele, só que as atitudes que ele tomou comigo aqui, já era”, declarou Ricardo ao relembrar que no começo do jogo ambos se davam bem, mas as provas acabaram os afastando.

Além das conversas sobre jogo, a madrugada também teve declaração de amor. MC Guimê se declarou para a cantora Lexa, sua esposa, que faz aniversário hoje e completa 28 anos. "Meu amor, reuni essa galera do bem aqui para cantar parabéns pra você hoje. Meu coração tá apertado por não está aí presente. Queria poder falar olhando nos seus olhos (tosse) aí já quero chorar! O quanto eu te amo. Tô cheio de saudades. Tô aqui por um propósito que não é só meu, é nosso. Eu quero que você tenha muita saúde, muitas bençãos, muita alegria, muita felicidade na sua vida. Aproveita seu dia!", disse o cantor.

Guimê contou aos confinados que o nome da Lexa é "Lea" e que a mãe e ela sempre gostavam da Xuxa e quando ela era pequena, a mãe sempre instruiu a filha a ser artista e colocou um "x" no nome, por causa da música da Xuxa. "Ela trabalhou numa padaria, por Corre, aos 13 anos. Mas quando começou a cantar funk ela já usou o nome Lexa", disse Guimê.

Os confinados brincaram no gramado, e empolgados, Gustavo e Key correram, quando o cowboy escorregou e quase quebrou os enfeites da mesa. A produção teve que chamar atenção para terem cuidado com o cenário.

Key, Gustavo e Cezar ouviram MC Guimê falar sobre Key, que ela tem posturas diferentes quando está com a casa toda e quando está com o grupo dela.