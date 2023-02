BBB 23: Cristian é o eliminado de hoje (21/02) no Paredão; saiba como foi a votação

Cristian é o quinto participante a deixar o "Big Brother Brasil 23". Ele deixa o programa com 48,32% dos votos. Ao longo das eliminações, apenas participantes do grupo da Pipoca saíram do reality. Fred Desimpedidos (11,29%) e Ricardo Alface (40,39%) também estavam na berlinda. O primeiro parou direto no Paredão após consequência da Prova do Líder, Cristian foi indicado pela casa e Alface foi pelo Líder, Cezar Black.

"O que tirou você hoje foi o medo", disse Tadeu.

VEJA MAIS

A semana foi intensa para Alface. O brother nos últimos sete dias, teve bastante embates com Cezar Black e a treta foi se desdobrando com o passar dos dias. Após bate boca ao vivo e em off, eles se desentenderam de forma pessoal e guardaram mágoas.

Cezar ganhou a Prova do Líder, que foi de resistência, e Alface se tornou Anjo. Ele mandou o oponente direto para o Castigo do Monstro, e fez Black perder algumas regalias conquista em mais de 15 horas de provas.

Já Cristian vem lidando com a rejeição dos participantes há mais de 10 dias, antes mesmo da saída da paraense Paula, a penúltima eliminada. O brother se envolveu em um jogo arriscado de sedução e duplicidade, lidando com participantes de vários grupos para colher informações. A "traição" foi descoberta e Cristian desmascarado, a partir daí a maioria dos brothers se viraram contra ele.

Fred Desimpedidos caiu no Paredão de paraquedas, já que foi através de uma dinâmica e sem levar voto.