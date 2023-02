BBB 23: veja o que rolou na madrugada de terça-feira, 21

A madrugada no BBB 23 nesta terça-feira, 21, de carnaval começou com os Brothers e Sisters assistindo a segunda noite de desfiles das escolas de samba do Grupo Especial do Rio de Janeiro. Teve choro, folia com os confinados empolgados com os desfiles das Escola de Samba do Grupo Especial do Rio de Janeiro, mas também teve repercussão do recado de Tadeu Schmidt sobre diversidade religiosa.

Gustavo, Key e Cristian falaram sobre o episódio com Fred Nicacio, com Cara de Sapato. "Pressão de energia", disse Cris. "Eu sinto uma energia pesada aqui. E não posso dizer que eu não sinto, porque eu sinto o tempo inteiro", completou Key.

"O Big Brother é o maior programa de voz, um dos maiores do mundo. Eles colocam pessoas diversas para a gente abordar essa diversidade. E tem vários casos de intolerância religiosa lá fora. Então, trazendo isso para um programa que tem voz, é muito importante”, revelou Fred.

Cristian pediu para Fred explicar o que havia ocorrido no quarto. O médico explicou que parou no meio do quarto para se adaptar ao ambiente escuro. "Eu acordei e você estava parado na minha frente", disse Cristian.

Fred ficou incomodado, porque Cristian achava que ele estava rogando algo de ruim espiritualmente.

Mas, como sempre, a madrugada tem treta, mas também tem momentos leves. E, claro, o desfile das Escolas de Samba do Grupo Especial do Rio de Janeiro trouxe a festa do BBB 23.