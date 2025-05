Sertanejo Marrone cai do palco e show é encerrado em GO; Bruno atualiza estado de saúde

O sertanejo Marrone, da dupla com Bruno, sofreu um acidente durante um show da dupla realizado neste sábado, 10, em Goiânia (GO). O cantor caiu do palco durante a apresentação e bateu a cabeça.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra que a apresentação é interrompida e, após o momento da queda, membros da equipe de produção correm para socorrer o artista e prestar os primeiros socorros. É possível ver Bruno preocupado e perguntando: "Machucou? Ele está bem?".

Minutos depois, Bruno tranquiliza o público e encerra o show. "Ele bateu a cabeça, mas está bem. Está bem, está consciente, está ótimo. Gente, fiquem com Deus, obrigado por tudo e que Deus abençoe todos nós. O Marrone vai ficar bem. Tchau, fiquem com Deus."

Mais tarde, Bruno recorreu ao Instagram para dar mais detalhes sobre o ocorrido. Ele voltou a tranquilizar os fãs ao longo da madrugada, e contou que o companheiro precisou levar pontos na testa, mas já estava consciente e conversando.

"Oi, gente. Está tudo certo com o Marrone, graças a Deus. O Marrone caiu do palco e quase me matou do coração, mas não aconteceu nada, só deu uns pontinhos na testa. Já conversou comigo e está tudo bem", disse.