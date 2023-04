Paraense Paula, ex-BBB 23, vai reverter procedimento estético a pedido da mãe

As mudanças no visual da paraense Paula Freitas, do BBB 23, chamaram a atenção de muita gente nas redes sociais. A ex-sister, no entanto, afirmou que deve reverter procedimentos após pedidos da mãe, Dona Irani.

A mãe da paraense, do município de Jacundá, teria reprovado a mudança no rosto da filha. “Quero que você diminua um pouco mais essa boca”, disse. “Então, acho que vou fazer por ela. Estou pensando nisso", disse a biomédica para um portal de notícias. "Já queria mudar há muito tempo e não conseguia fazer isso por falta de grana mesmo", acrescentou.

