Após eliminação, Larissa não reconhece Paula Freitas com harmonização: 'Rica vírus'

Após ter sido a última eliminada do "Big Brother Brasil 23", Larissa participou do café da manhã com Ana Maria Braga nesta quarta-feira (15) e sua participação viralizou nas redes sociais.

Durante a conversa, a apresentadora mostrou uma foto recente da paraense Paula Freitas, após os procedimentos estéticos e a professora não a reconheceu.

"Meu Deus! Que esse rica vírus me pique também", brincou a ex-sister ao ver o antes e depois da ex-BBB.

Ana também fez questão de mostrar a mudança de Larissa, com uma foto dela enquanto adolescente.

"Sou toda feita. Aí nessa foto já comecei a gastar", falou ela às gargalhadas.

(*Estagiária Painah Silva, sob supervisão do Coordenador de Conteúdo de Cultura, Abílio Dantas)