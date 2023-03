'Esquenta BBB 23': paraense Hadson Nery fala sobre Paredão e projetos fora e dentro das redes

O paraense Hadson Nery, do BBB 20, foi o convidado do “Esquenta BBB 23”, de hoje, 14. Sempre polêmico, ele soma a experiência de dois reality e a oportunidade de construir uma caminhada nas mídias.

Em live nas redes do Grupo Liberal, o paraense falou sobre a vida pós BBB, planos, venda de conteúdo adulto e visão sobre o BBB 23.

“É muito fácil para gente falar como telespectador, mas para quem estar lá dentro é muito complicado. O jogo é muito difícil, lá você não sabe de nada, não tem respostas de nada. É só o que os teus olhos estão vendo e você está analisando, mas não se sabe se estar certo ou errado. É muito difícil para quem estar lá dentro saber desse termômetro”, explicou o ex-BBB, que participou do grupo Pipoca da sua edição.

O parense foi eliminado na terceira semana.

VEJA MAIS

Para o Paredão de hoje, Hadson é #ForaLarissa. “Ela está sendo muito prejudicada, nem só pelo jogo que ela escolheu, mas também pelos aliados dela. E isso também faz parte do game”, analisa o paraense.

Ele contou ainda que torcia para Paula, a paraense que estava nessa edição: “Eu gostava muito da Paula, me identifiquei com ela, porque ela é muito raiz, autentica, não tem medo de falar. Porém, isso pesa. Lá dentro falar a verdade paga um peso caro. O fato dela ser muito autentica pesou”.

Depois do BBB 20, Hadson participou ao lado da sua esposa, Eliza Fagundes, de um outro reality e conquistou bastante fãs, apagando a imagem deixada no primeiro programa que esteve. “As pessoas não olharam só para aqueles estereótipo”, começou. “Quando quebra isso, as pessoas passam a ver o Hadson, o ser humano, o pai, o marido, e isso foi muito legal”, acrescenta. “A Eliza foi fundamental para mim”, se declara Hadson.

Com o desejo de trabalhar como treinador de futebol, o paraense tem se capacitado cada vez mais para a função, mas ele também tem aproveitado os frutos do BBB 20. Ele vive a ponte aérea Belém – São Paulo e trabalha com a internet nas redes sociais e com a venda de conteúdo adulto.

“Vivo a minha vida nas redes sociais como eu sou no dia a dia. Estou surfando ainda na onda de pós reality, que é muito boa financeiramente, hoje um dos carros-chefes da minha renda é a exposição da minha imagem, são as redes sociais e as mídias. Mas eu tenho um objetivo, que é voltar para o meio do futebol”, conta Hadson.

"Esquenta BBB 23"

Todas as terças-feiras antes do Paredão, o OLiberal.com promove o “Esquenta BBB 23”, onde um convidado comenta sobre o programa, faz análises sobre o jogo, fala sobre os queridos e odiados da casa e revela as suas apostas de quem deixa o reality. A live é transmitida sempre às 20h, nas redes sociais de O Liberal.