'Esquenta BBB23': Salgadinho fala de amizade com Fred Nicácio e aposta para Paredão de hoje; assista

O terceiro “Esquenta BBB 23” contou com a participação do pagodeiro Salgadinho, hoje, 07. Em live, que ocorre todas as terças-feiras no para o pré-Paredão, ele parou o futebol que jogava para conversar com a repórter Bruna Dias, do Grupo Liberal.

Para quem não sabe, Salgadinho é um grande comentarista do programa nas redes sociais e tem compartilhado bastante coisa do que passa na casa no seu perfil no Instagram. E hoje ele é #FicaTina.

Levantando alguns questionamentos, compartilhando enquetes e se posicionando sobre algumas causas do reality, o pagodeiro também promove debates nas suas redes sociais. Além disso, ele falou dos seus preferidos e da amizade com Fred Nicácio.

Questionado sobre a possibilidade de ir para o BBB 24, o cantor achar melhor não se arriscar. Mas ele revelou que além de acompanhar na Globo, ele também fica ligado nos sites e perfis de fofoca para saber o que rola na casa.

“A Paula é bravona né? A Paula é bem estratégica, acho que ela fosse para o paredão essa semana, ela podia até sair da casa, na minha opinião”, disse sobre a paraense.

