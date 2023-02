'Esquenta BBB23': Égua Manu faz a sua aposta para o segundo paredão do programa; assista

Manu Freitas, a Égua Manu, é o tipo de fofoqueira que a gente gosta. Por dentro dos melhores babados de Belém e do Brasil, ela usa o perfil no Instagram, que tem mais de 53 mil seguidores, para falar sobre as tretas. Com imagens, vídeos e análises profundas sobre determinado tema, ela desenrola a fofoca sem nome, apenas com os apelidos. Como ela mesmo diz: não dá para pagar advogado com arroba.

Hoje (31), Manu foi a convidada do “Esquenta BBB 23”. Em uma live, ela falou sobre as as percepções do programa ao longo dessas duas semanas. Manu também fez a sua aposta: Gabriel deixa o programa com mais de 70%.

Em 2022, quando ela falou sobre o paredão entre Brunna Gonçalves, Gustavo e Paulo André, no videocast "Égua do babado", ela acertou a saída da dançarina com "mais ou menos 70 e poucos por cento".

A humorista ainda falou sobre seus queridinhos, quem não gosta e sobre como ela enxerga a paraense Paula Freitas no BBB23.

Acompanhe a live completa aqui:

Estreia do 'Esquenta BBB 23'

Para levar um resumo do que ocorreu ao longo da ultiuma semana no BBB 23, todas as terças-feiras, antes do paredão teremos o “Esquenta BBB 23”. Uma análise e bate papo com convidados para comentar sobre tudo o que ocorreu no programa e sobre as apostas de quem será eliminado. A interação ocorre no Instagram de O Liberal (@oliberal).