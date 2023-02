Esquenta BBB 23: Tina fala sobre percepção de Gustavo, tortada de Paula e torcida para campeão

A ex-BBB Tina Calamba ficou apenas três semanas no BBB 23, mas viveu grandes emoções. Do grupo Pipoca, a angolana foi a convidada de hoje (27), no “Esquenta BBB 23”.

Em live no Instagram de @oliberal, ela falou sobre as suas percepções dentro da casa, torcida, memes, quem é o próximo a deixar a casa e sobre o sucesso que ela tem feito fora do programa. Tina contou em primeira mão que é atração confirmada no “Altas Horas”.

A modelo ainda falou sobre a possibilidade de um intercâmbio entre realities. Boninho inclusive confirmou intercâmbio entre BBB 23 e BBB americano, e Tina disse: “eu acho que eu iria para um outro reality, com certeza, já ia chegar com o meu espanhol”.

Mesmo deixando a casa nas primeiras semanas, Tina tem sentido o amor do público em cada postagem no Instagram ou encontro com fãs. “Eu senti um carinho muito grande quando eu saí. Me senti um pouco injustiçada (ao sair do programa), mas recebi muito carinho das pessoas”, disse a ex-sister.

“E uma das coisas que eu queria muito que acontecesse, que as pessoas se identificasse com alguma coisa a meu respeito, tem acontecido”, acrescenta.

Torta na cara

No dia do Jogo da Discórdia com torta na cara no BBB 23, Tina foi escolhida pela paraense Paula para receber uma tortada do Dummy . Na ocasião, ela tirou a lace, foi em direção à cadeira e foi aplaudida pelos brothers.

“O big tem dessas, a gente não sabe quando vai acontecer. Paula tem uma personalidade muito forte, eu tinha também. Ou a gente ia se dar muito bem... como aliadas a gente tinha que jogar e se aturar dentro da casa. Quando eu a exponho naquele momento da dinâmica, com situações que já estavam me incomodando, ela ia vir com tudo para cima de mim. Eu disse 'olha, com as minhas laces, ninguém mexe com as minhas laces'”, explicou.

“Para mim era muito mais fácil lavar só meu cabelo, então eu tirei a minha lace, não tenho esse problema. Tiro a minha lace, fico de trança, eu estou de coque, é liberdade capilar, então eu me sinto bonita de qualquer jeito”, acrescenta.

Indicação de Gustavo

Tina deixou o BBB 23 após ser indicada por Gustavo. Na indicação após o Paredão, ela não aceitou o aperto de mão do Líder.

“Quando eu dou o não para ele (quando ele quer pegar na minha mão), e ele solta um palavrão, eu disse: opa, temos um novo Gustavo aqui. Depois eu vi uns vídeos dele falando mal de mim”, explicou.

A modelo contou que sempre soube como o brother era: “Em dois dias de game eu já tinha visão sobre a personalidade e o jogo dele”.

"Esquenta BBB 23"

Todas as terças-feiras antes do Paredão, o OLiberal.com promove o “Esquenta BBB 23”, onde um convidado comenta sobre o programa, faz análises sobre o jogo, fala sobre os queridos e odiados da casa e revela as suas apostas de quem deixa o reality. A live é transmitida sempre às 20h, nas redes sociais de O Liberal.

O convidado é divulgado no Instagram de O Liberal (@oliberal).

O objetivo é comentar tudo o que ocorreu entre um Paredão e outro.