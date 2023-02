BBB 23: Bruna Griphao e 'Alface' brigam no reality e internautas apontam agressão da sister

Na tarde desta segunda-feira (27), o clima ficou tenso na casa do "Big Brother Brasil 23" após a briga entre Ricardo, conhecido como Alface, e Bruna Griphao. A confusão foi cheia de xingamentos e até uma possível agressão por parte da atriz, como apontam alguns internautas.

A briga teria começado durante a realização da prova da Dove no reality. O motivo seria o uso do celular destinado a gravar a dinâmica. Em uma das salas do confimento, os participantes começaram a organizar a ordem de quem ficaria com o aparelho para os vídeos, mas a organização não foi aceita por Alface.

Minutos depois, quando estavam na sala principal, alguns brothers conversaram sobre a situação. Bruna então comentou que Alface era mal educado e precisava "se tratar". Ao ouvir isso, ele rebateu dizendo que ela também precisava se tratar e que era muito "desbocada".

A atriz não gostou do que ouviu e foi em direção ao participante aumentando o tom de voz. "Abaixa o seu tom de voz", gritava a atriz dizendo que Alface era muito mal educado. Ao ver a situação, Guimê tentou se colocar na frente de Bruna, mas teve o braço empurrado por ela.

Depois, Amanda tentou acalmar Bruna, mas levou um tapa no rosto enquanto Bruna gesticulava. Após a briga os participantes conversaram sobre isso com a atriz.

Larrisa chegou a dizer que segurou a amiga quando percebeu que ela estava agitada demais, mas no momento que ia afastá-la, a mão dela esbarrou no rosto de Amanda.

Na redes, internautas pediram a expulsão de Griphao. "Tem q ser expulsa acertou em cheio", disse uma sobre o tapa na médica. "Expulsão sim!! Foi agressão", afirmou outro. "Que ela não viu a Amanda, ok. Mas que foi um tapão, foi. E em outras edições, daria expulsão sim", apontou outra.

(*Estagiária Painah Silva, sob supervisão do Coordenador de Conteúdo de Cultura, Abílio Dantas)