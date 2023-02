Luísa Sonza e Manu Gavassi cantam 'Toxic' de Britney Spears no Domingão com Huck

As cantoras Luísa Sonza e Manu Gavassi cantaram "Toxic", sucesso de Britney Spears, no Domingão com Huck, deste domingo, 26. Luísa recebeu homenagens no palco e relembrou os momentos da infância, quando começou a cantar.

Os pais de Sonza também falaram do trabalho da filha. Cézar Sonza destacou o talento da filha de 24 anos. “Sempre imaginei que o cara lá de cima teria algo reservado para você. Não existe sucesso sem felicidade, as duas coisas têm que andar juntas. Depois disso, tem tua árvore na tua colônia. Pai tá lá e a gente está sempre pronto para te receber no teu refúgio”, disse o pai.

A mãe de Luísa Sonza, Eliane chamou atenção do público pela semelhança com a filha. Eliane era a responsável pela caracterização do grupo "Sol Maior", que Sonza participou aos sete anos.

As parceiras do grupo foram ao programa e surpreenderam Luísa, No final, Luciano Huck ainda convidou Manu Gavassi para cantar com Luísa Sonza e soltaram a voz com "Toxic", de Britney Spears.