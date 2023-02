Filhos de Arlindo Cruz não seguem a mãe nas redes sociais após revelação de novo namoro

Os filhos do cantor Arlindo Cruz, de 64 anos, não seguem a mãe nas redes sociais, fato que chamou a atenção após a revelação de Babi Cruz, de 61 anos, que admitiu estar se relacionando com outro homem mesmo ainda casa com o cantor, que teve um acidente vascular cerebral (AVC) em 2017 e perdeu a capacidade de falar e se movimentar.

VEJA MAIS

Arlindinho e Flora Cruz não se manifestaram sobre o relacionamento da mãe com o empresário André Caetano, dono de uma pizzaria localizada na Rocinha, no Rio de Janeiro. Em entrevista, Babi afirmou que este é um momento de pensar em si mesma, mas declarou que Arlindo continua sendo sua prioridade.

Nas últimas publicações de Babi no Instagram, os internautas dividem suas opiniões nos comentários. “Desnecessário mesmo assumir um relacionamento ainda estando casada, ele não merecia isso”, escreveu uma pessoa. “Babi, você merece ser feliz. E está cumprindo seu papel, honrando na doença”, declarou outra internauta.

Babi e André Caetano se conheceram durante a campanha da esposa de Arlindo Cruz para deputada estadual, nas eleições de 2022. A produtora não conseguiu se eleger. André foi coordenador de campanha de Babi, que precisou desmentir um boato de que o empresário seria um ex-funcionário de Arlindo.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)