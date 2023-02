Quem é o namorado da esposa de Arlindo Cruz? Entenda o caso

A ex-porta-bandeira, Babi Cruz, que é casada com Arlindo Cruz, contou que está em um novo relacionamento. Babi disse que o conheceu durante a campanha para deputada estadual, em 2022. No entanto, Arlindo continua sendo sua prioridade e segue com sequelas permantes de fala e locomoção devido um acidente vascular cerebral (AVC). Saiba quem é André Caetano, o novo namorado de Babi Cruz.

Quem é André Caetano, o novo namorado de Babi Cruz?

André Caetano é carioca e empresário do ramo alimentício. Após confirmação do relacionamento, o dono de uma pizzaria na Rocinha, Zona Sul da capital fluminense abriu o perfil nas redes sociais. Ao que se sabe, André é Mangueirense e também curte um samba.

O casal se encontrou durante as eleições, quando quando Babi concorreu a uma vaga como deputada estadual pelo Rio de Janeiro, mas não se elegeu. Caetano foi um dos coordenadores da campanha.