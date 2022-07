Arlindo Cruz deixa UTI em hospital no Rio de Janeiro: 'Tem muita vontade de viver'

Na última segunda-feira, 4, Babi Cruz, esposa de Arlindo Cruz, informou que o cantor deixou a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Samaritano, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. Segundo ela, o artista segue com o quadro de saúde estável e se prepara para voltar para casa.

"O Arlindo ainda está internado. Saímos ontem da UTI, viemos para o quarto. Estamos nos preparando para voltar logo pra casa. Ele fez uma broncoscopia, para retirar o excesso de secreção do pulmão. E quando se trata desse órgão, é tudo muito delicado. Ele também ajustou uma válvula no cérebro. Então, por precaução, estamos aqui no hospital e ele está sendo tratado", explicou Babi.

"O Arlindo está maravilhoso. O quadro clínico dele é estável, bom. É só mais uma temporada no hospital para 'recauchutagem', porque quando a pessoa é acamada, é uma situação delicada. Mas o Arlindo tem muita vontade de viver, muita força. Acho que deve ter um mistério em relação a vida dele, espiritualidade. A fé é o que me move, me dá vontade de viver. É a fé e o amor", continuou ela.

(*Estagiária Painah Silva, sob supervisão da Coordenadora de Conteúdo de Cultura, Sonia Ferro)