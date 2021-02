Esposa de Arlindo Cruz manda recado para Nego Di: ‘Um Negão que de verdade respeita a dor alheia’

Nego Di foi o terceiro eliminado do ‘BBB 21’ com um recorde de rejeição na noite da última terça-feira (16). A saída do humorista foi rodeada de polêmicas envolvendo uma piada de mau gosto com Arlindo Cruz, em que o ex-brother aparece debochando da condição de saúde do sambista, que teve um AVC em 2017.

Arlindinho, filho do cantor, já tinha manifestado semana passado o desejo de processar Di. Flora Cruz, também filha do cantor, comemorou a eliminação do comediante e reforçou que a família iria tomar as medidas cabíveis a partir de agora, com Nego fora do reality show.

Babi Cruz, esposa do sambista, utilizou as redes sociais para mandar um recado para o brother. "Desejo a você muita saúde, paz e muito mais. Não faça piada com a dor da vida alheia, com a dor da família alheia", disse em vídeo publicado no Instagram ontem.

"Um Negão que de verdade respeita a dor da família alheia", completou.