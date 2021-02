Vídeo mostra Nego Di debochando do estado de Arlindo Cruz após AVC; humorista vai ser processado

Arlindinho, filho de Arlindo Cruz, repudiou, na manhã desta quarta-feira (10), um comentário maldoso feito por Nego Di, participante do "BBB21", sobre o seu pai e deixou claro que pretende processá-lo. O sambista segue em tratamento para recuperação de um AVC que sofreu em 2017.

Em vídeo publicado no seu Instagram, Arlindinho mostra a participação de Nego Di em um programa de rádio. Os locutores falam que o brasileiro teria "perdido o poder de tomar decisões". O humorista comenta: "O Arlindo Cruz está até hoje! Os caras postam foto dele falando 'Recuperação a mil' e você olha a cara e está assim", diz, e faz uma imitação com os olhos revirados.

"Justiça vai ser feita e da forma mais severa, espero nunca mais ter o desprazer de te encontrar em algum lugar, pois aí a conversa vai mudar de tom. Assim que você sair da casa, tomaremos as atitudes cabíveis, mexeu com a pessoa errada e com a família da pessoa errada! Que nojo!", escreveu na legenda da publicação.

“Ainda estou extremamente triste com essa situação. Extremamente revoltado, enojado com esses comentários, com esses risos. Aquelas risadas me doem muito porque gente está falando de uma vida. A gente está falando de Xangô, de fé, e do meu pai. Eu tenho certeza que nenhuma lágrima que caiu minha, nenhuma mágoa que eu tenha engolido, que tenha sentido vai ser em vão. Não vai. Eu acredito em Deus, tenho certeza que nosso sofrimento não é brincadeira e nem motivo de piada”, completou nos Stories.