Filho de Arlindo Cruz fala sobre vício do pai em drogas: 'eu sempre soube'

O cantor Arlindinho, filho de Arlindo Cruz, comentou sobre o vício do pai em cocaína em entrevista a Zeca Camargo, no Splash Entrevista. O sambista se recupera das sequelas de de um AVC sofrido em 2017. Arlindinho segue em carreira solo.

"Eu conversava, sempre na base da conversa. O que eu não gostava, eu deixava explícito. Mas era uma questão dele e guardava pra ele. Às vezes absorvia, às vezes não. Mas eu não ficava quieto. No fundo ele fazia sempre o que queria. Pai é pai", completou.

“Eu sempre soube (do vício do pai). Ele me contou quando eu tinha 11 anos. Eu peguei aversão a drogas. Trato bem todo mundo, até quem usa. Mas eu não uso. Minha vibe é completamente outra. Um cara tão vencedor, inteligente, amigo, educado. Meu pai só fez mal para ele. Ele fez bem para todo mundo. Mesmo sendo um cara maravilhoso, ele tinha esse ‘calcanhar de Aquiles’. Um vício, sua maior fraqueza. Era muito difícil”, contou.

Devido à pandemia, Arlindinho disse que tem evitado o contato físico com o pai para protegê-lo de doenças: “Já não abraço meu pai tem muito tempo. Estou com saudade de dar aquele abração, beijão.” “Ele tem dias, né? Tem limitações, às vezes uma depressão. Fico feliz dele estar comigo”.