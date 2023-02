Esposa de Arlindo Cruz revela estar se relacionando com outra pessoa: 'Hora de pensar em mim'

A ex-porta-bandeira Babi Cruz, de 61 anos, esposa do cantor Arlindo Cruz, de 64 anos, revelou em entrevista que está se relacionando com outro homem. O cantor sofreu um acidente vascular cerebral (AVC) em 2017 e, desde então, está sob os cuidados de Babi, que afirmou na mesma entrevista que Arlindo é sua prioridade, mesmo estando em outro relacionamento.

Na entrevista concedida para a colunista Fábia Oliveira, do portal Em OFF, a empresária afirmou que está se relacionando com André Caetano, que conheceu durante sua campanha para deputada estadual, em 2022. “Está na hora de pensar em mim”, declarou Babi, que também afirmou que Arlindo continua sendo sua prioridade.

“Arlindo é a prioridade da minha vida, uma prioridade da minha família e, se eu vier a me relacionar com alguém, quem quer que seja, vai ter que ter o Arlindo como prioridade” disse a empresária .

Babi Cruz também aproveitou a ocasião para desmentir o boato de que André seria um ex-funcionário de Arlindo Cruz, afirmando que não se relacionaria com nenhum de seus funcionários ou com funcionários do cantor.

Império Serrano, escola que homenageou Arlindo Cruz no Carnaval de 2023, é rebaixada

A escola de samba Império Serrano homenageou o cantor durante o desfile na Sapucaí. Arlindo esteve presente na ocasião, em uma cadeira de rodas, no último carro alegórico, rodeado por amigos e familiares. Estavam juntos do cantor: Marcelo D2, o cantor Péricles e a atriz e apresentadora Regina Casé, entre outros famosos.

Apesar da homenagem, a escola foi rebaixada para o grupo de acesso, também conhecido como Série Ouro. Segundo Babi, esse é um destino comum às escolas que recentemente subiram para a Série Especial:

“Quando uma escola que sobe para o Grupo Especial não está condenada a descer para o grupo de acesso?”, desabafou a empresário ao portal GShow.

O que aconteceu com Arlindo Cruz?

Arlindo Cruz, cantor, compositor e sambista brasileiro, sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC) em março de 2017, que o deixou em estado grave. O AVC é uma condição médica que ocorre quando há uma interrupção no fluxo sanguíneo para o cérebro, causando danos às células cerebrais e podendo levar a danos permanentes no sistema nervoso central. No caso de Arlindo Cruz, o AVC afetou sua capacidade de se comunicar e se movimentar.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)