Carnaval 2023: Império Serrano, que fez homenagem a Arlindo Cruz, é rebaixada

A Império Serrano, que abriu os desfiles do Grupo Especial do Carnaval do Rio de Janeiro, no último domingo (19), ficou na última colocação na apuração, nesta quarta-feira (22). Em 2024, a escola de samba vai disputar a Série Ouro do Carnaval do Rio.

A escola ficou com 265.6 pontos na apuração, um ponto atrás da Mocidade Independente de Padre Miguel. Ela perdeu décimos em quesitos como alegorias e adereços e fantasias.

A escola, que foi comandada pelo carnavalesco Paulo Menezes, defendeu o enredo em homenagem ao cantor e compositor Arlindo Cruz.

Com o enredo "Lugares de Arlindo", a Império Serrano fez um passeio pelos subúrbios cariocas, passando pelo Cacique de Ramos, as escolas de samba e, principalmente, pelo bairro de Madureira, que já foi tema de um dos sambas do homenageado.

A agremiação tinha vencido o desfile da Série Ouro em 2022, para voltar ao grupo especial.