Esposa de Arlindo Cruz revela que o cantor era usuário de drogas, antes do AVC: 'Bon vivant'

Esposa de Arlindo Cruz desde 2012, Bárbara Cruz revelou que o cantor era viciado em drogas antes do Acidente Vascular Cerebral (AVC) que sofreu em 2017. A declaração ocorreu durante uma entrevista de Babi, como é chamada, para o Brito Podcast, apresentado por Leandro Brito, dono do maior canal de pagode e samba do Youtube.

Babi Cruz afirmou que o cantor tem personalidade forte, que comia e bebia muito, usava drogas e não “tinha hora”.

“Só não pode falar que ele era mau-caráter, que ele era filho da put*, mas que ele era um cara bon vivant, sim. E quem não?”, declarou a esposa do cantor.

A empresária e produtora ainda revelou que o cantor teve contato com a droga muito cedo, quando ainda frequentava a escola: “A droga chegou muito cedo na vida do Arlindo, na escola. Cuidado vocês que estão me ouvindo, prestem atenção com seus filhos na escola, que a droga não está no samba, não. A droga está nas melhores escolas”, alertou.

Apesar de tudo, Babi disse que o uso de drogas não foi associado como causa do AVC. Segundo a esposa do cantor: “Não tem AVC só quem usa droga não. AVC só não dá no poste e no pneu, mas em qualquer um de nós, dá. […] O Arlindo caiu dentro da banheira, no segundo andar, com 140 kg, no ‘bagulho’ do blindex”, disse.

Veja o trecho da entrevista em que a esposa de Arlindo Cruz fala sobre o vício em drogas do cantor:

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)