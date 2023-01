Boninho cria 'lista' e pede para o público escolher participantes da próxima edição do BBB

Faltando menos de um mês para o início de mais uma edição do Big Brother Brasil e com nomes sendo especulados, o diretor do programa, Boninho, resolveu brincar com os fãs do reality show após uma lista com possíveis participantes circular nas redes sociais. No Instagram, o diretor pediu aos fãs que escolhessem as celebridades favoritas para a edição de 2023.

Na brincadeira feita em um vídeo, o diretor comparou o BBB ao Oscar, mas, neste caso, os famosos mais votados pelo público ganham o prêmio de entrar na casa. Nomes como Cleo Pires, Romulo Arantes Neto, Paula Fernandes, Vitão, Lexa e Joelma aparecem na lista.

“A lista dos candidatos do BBB está tão grande que eu resolvi fazer um prêmio tipo Hollywood, Oscar, que você vota. Quem deve entrar no BBB?”, brincou Boninho.

Uma das celebridades cotadas na lista, Cleo Pires reagiu com surpresa ao ver o nome no vídeo. “Oi?”, escreveu ela. Alguns famosos também aproveitaram a oportunidade para pedir uma vaga na edição. “E eu??”, pediu o ator e influenciador Ary Fontoura.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)