Marcius Melhem diz que acusações de assédio sexual e moral são 'junção de vinganças'

Denunciado por assédio sexual e moral por oito mulheres, incluindo a atriz Dani Calabresa, o humorista e ex-diretor Marcius Melhem voltou a falar sobre o assunto durante uma entrevista que foi ao ar na noite de domingo (18), no programa "Domingo Espetacular". Em conversa com Roberto Cabrini, o artista afirmou que tudo se tratava de uma "junção de vinganças", pois todas as mulheres se conheciam, diferente do que é registrado no processo.

"É óbvio que essas mulheres se conheciam. Eram do mesmo núcleo... Vamos falar em tese: eu e você trabalhamos juntos e queremos denunciar o chefe. Nós falamos no WhatsApp durante um ano. Nós combinamos versões. Elas queriam estabelecer um padrão sobre mim. Ficou claro que elas tinham combinação", disse o ex-diretor, afirmando que conhecia todas as oito mulheres e que não há dúvidas que elas se beneficiaram com as acusações. "O que posso dizer é que é uma junção de vinganças", completou.

Para Melhem, as denúncias de Dani só surgiram quando os dois discordaram profissionalmente sobre o programa "Fora de Hora". Na ocasião, Calabresa supostamente queria apresentar a atração ao lado de Bento Ribeiro, quando Marcius queria que fosse ao lado de Paulo Vieira. "Mas ela queria fazer com um amigo, o Bento Ribeiro", afirmou, defendendo que ele e a atriz não tinham uma relação de chefe.

"Dani em nenhum momento estava agindo como uma pessoa que estava reagindo para sair de uma saia justa. Ela buscava uma proximidade. Me chamava para viajar. Não era uma relação de chefe", contou.

Denúncia de mulher apaixonada e nova testemunha

Ainda na entrevista, o ex-diretor de humor da Globo alegou que cinco das oito mulheres que o acusaram prestaram solidariedade em dezembro de 2019, assim que tornou-se pública a primeira acusação de Dani. No entanto, depois passaram a acusá-lo.

De acordo com ele, uma das motivações seria que uma delas teria se revoltado pois estava apaixonada, mas não foi correspondida. Já outra mulher casada, que disse que foi assediada, era sua amante.

Marcius continuou a entrevista revelando que teria uma suposta nova testemunha para o caso, que seria uma amiga de Dani Calabresa. Os três teriam trocado beijos na festa que motivou as denúncias.

"Como ela voltaria a me encontrar se assediei a melhor amiga dela? Tudo o que aconteceu na festa foi consensual. Nos relacionamos nessa festa, eu, Dani e uma amiga da Dani. (Trocamos) beijos e saímos felizes. Continuamos nos falando no dia seguinte, semana seguinte, meses seguintes", afirmou ele.

Para o Uol, a defesa das vítimas informou que "as denúncias são respaldadas por depoimentos e provas sólidas. Intimidar as vítimas e tentar desqualificá-las é, infelizmente, uma estratégia comum de acusados de assédio".

Globo teria comprovado o assédio

Na madrugada desta segunda-feira (19), a coluna do Leo Dias, do Metrópoles, compartilhou um documento confidencial do Grupo Globo no qual aponta que, depois de uma investigação interna, o assédio de Marcius Melhem teria sido comprovado.

Ao longo das páginas, o documento explica o funcionamento da Área de Compliance, especializada em denúncias da Globo, e como, com base no Código de Ética de Conduta, o ex-diretor infringiu as regras.

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web em Oliberal.com)