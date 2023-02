Exclusiva: Arlindinho fala de desfile ao lado do pai, planos e relacionamento

Quem acompanhava a transmissão da Globo no Carnaval do Rio de Janeiro no último fim de semana, se deparou com Arlindinho emocionado. O cantor e compositor, após o desfile da Império Serrano, que fez uma homenagem para o seu pai, Arlindo Cruz, se viu imerso nas lágrimas. "Hoje eu vi meu pai sorrir, melhorar o semblante, um semblante mais leve. Acho que essa coisa de levar o corpo junto ao samba, esse juramento do sambista, é muito importante. A presença dele aqui é muito importante”, disse o filho do músico.

VEJA MAIS

Com apenas 31 anos, Arlindinho tem uma carreira de sucesso. Com oito anos de idade, já tocava percussão, e anos depois ele já desfila na escola de samba mirim Império do Futuro. Com apenas 13 anos, ele compôs seu primeiro samba-enredo para a escola mirim Estrelinha da Mocidade, onde foi intérprete e campeão. Ao longo da sua caminhada, ele constrói uma carreira sólida no samba.

Este ano, Arlindinho optou por não fazer parte da composição do samba-enredo da Império Serrano, mas assinou o da Grande Rio, conquistando o sexto lugar na disputa geral. A escola fez uma homenagem ao Zeca Pagodinho, através do “Ô Zeca, O Pagode Onde É Que É? Andei Descalço, Carroça E Trem, Procurando Por Xerém, Pra Te Ver, Pra Te Abraçar, Pra Beber E Batucar”.

O músico bateu um papo exclusivo com OLiberal.com. Confira!

Arlindinho, você é uma grande referência no samba brasileiro, um legado passado de pai para filho. Quando você pensa na sua estrada, o que você avalia de mais importante nas conquistas profissionais?

A: Acredito que minhas maiores conquistas tenham sido o reconhecimento do meu trabalho e a possibilidade de levar adiante a história que meu pai construiu.

O Carnaval do Rio de Janeiro foi de Arlindo Cruz e Arlindinho. Você assinando sambas-enredo e tivemos o seu pai na avenida. Como é esse sangue carioca e do samba?

A: Foi sem dúvida um Carnaval especial para mim e para a nossa família. Ver meu pai novamente na avenida sendo homenageado pela escola de coração dele e logo em seguida ver um grande parceiro dele sendo homenageado pela Grande Rio com um samba meu e de meus parceiros. Meu coração não poderia estar mais feliz.

Após o desfile com teu pai, você chorou bastante nas entrevistas. Como tem sido essa batalha diária? Qual a emoção de ter teu pai desfilando esse ano?

A: Não deu pra segurar a emoção. Meu pai sempre foi um guerreiro e não tem sido diferente. Então poder vê-lo ser homenageado pela escola que ele tanto ama e com um desfile tão rico e emocionante, só nos faz agradecer.

Qual a diferença entre compor samba-enredo e música de forma geral? Você se prepara para as disputas de samba-enredo no Rio de Janeiro?

A: Acho que a diferença seja de que a música de um modo geral vem de uma inspiração qualquer; seja um sonho que você teve, um amor que você perdeu ou ganhou, um filho.... Já o samba enredo você tem que se inspirar para falar de um tema que não foi escolhido por você. Então você muitas vezes tem que estudar sobre o assunto, procurar formas de transformar aquele assunto em música e ainda tem que torcer para que a sua música seja a melhor entre várias outras que foram feitas sobre o mesmo tema.

Você é um artista que nasceu no meio dos holofotes e sempre precisou lidar com fofocas. Depois da tua separação, precisou lidar ainda mais com especulações de romances. Fala para a gente como tem sido ver a sua vida amorosa exposta nos sites de notícias? Como está seu estado civil?

A: Sempre incomoda um pouco, porque as pessoas especulam muito e nem sempre tem aquela preocupação em apurar a fundo antes de divulgar. Mas eu procuro me reservar o direito de não comentar sobre vida pessoal. Quanto ao meu estado civil, o que posso dizer é que estou em paz.

Você é figura presente em shows em Belém anuais, tem alguma história bacana vivida aqui? Fala da sua conexão com a capital paraense.

A: Estar em Belém é sempre uma alegria. Gosto de ir ao Ver-o-Peso, acho um lugar alegre além de ter uma comida de ótima qualidade. Sempre que posso vou à Basílica, pegar um pouco daquela energia e me fortalecer para as batalhas que a vida nos proporciona.

O que teremos de novidades de Arlindinho para 2023?

A: Muito trabalho!!! Shows pelo Brasil inteiro, audiovisual novo, enfim. Manter essa rota de crescimento que minha carreira teve nos últimos anos. E ainda nesse primeiro semestre teremos show em Belém!