BBB 23: Veja o que rolou na madrugada desta segunda-feira, 27

O BBB 23 teve mais uma madrugada de formação de Paredão, articulações e conversas, nesta segunda-feira, 27. Cara de Sapato, Cezar Black e Fred Nicácio estão na berlinda. E hoje a noite ainda tem Jogo da Discórdia!

A casa estava movimentada devido a dinâmica do paredão. No Quarto Deserto, Ricardo conversou com os confinados sobre Sarah Aline. Ele acredita que por ela ter votado em pessoas que têm afinidade, pode se tornar uma adversária dele.

Sem Gustavo, Key Alves agora troca mais ideias com Cezar Black. Eles opinaram sobre a aproximação de alguns confinados. "Não se comprometem com nada", disseram mencionando Fred, Gabriel Santana, Marvvila e Sarah Aline. Key disse que escolheu Marvvila no Dedo-dura propositalmente, para que ela se posicionasse.

E teve pedido de desculpas nesta madrugada, Sarah Aline se desculpou com a Aline Wirley por ter votado na cantora durante a formação do Paredão. Elas se abraçaram e a cantora confessou ter ficado magoada.