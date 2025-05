Quanto Lady Gaga recebeu para fazer o show em Copacabana? Confira

As areais da praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, "tremeram" com a apresentação de Lady Gaga no último sábado (3), com um público de mais de 2 milhões de pessoas. Realizado totalmente de graça, o megashow organizado pela Prefeitura do Rio de Janeiro demandou um investimento significativo por parte do governo.

Para a concretização do show, a administração municipal investiu R$ 15 milhões no evento. Além disso, a Bonus Track - produtora responsável pelo evento - e 12 patrocinadores também contribuíram com os custos, que totalizaram R$ 92 milhões, segundo informações do jornal O Globo.

Quanto foi o cachê de Lady Gaga?

O cachê da artista para o show em Copacabana não foi divulgado pelos organizadores do evento, mas estimativas indicam que o valor ultrapassa US$ 1 milhão (cerca de R$ 5,6 milhões), com base nos valores pagos em apresentações recentes - como o Coachella -, segundo levantamento do jornal britânico The Guardian.

O show da cantora gerou grande movimentação na capital carioca e trouxe um retorno de mais de R$ 600 milhões na economia da cidade, segundo informações do O Globo.