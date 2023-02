BBB 23: Key Alves assume mentiras para 'chamar atenção'

"Ganho umas 50 vezes mais com as plataformas digitais do que com o vôlei", disse Key Alves ao jornal "O Globo", em julho de 2022. Na semana passada, na casa do BBB 23, a participante admitiu: "Eu chutei para chamar a atenção". A atleta pouco conhecida teria entrado no reality da Globo em função do desempenho como influencer.

Key tem pouca visibilidade pelo vôlei por ser reserva da líbero (posição de defesa) titular da seleção brasileira, ou seja, quase nunca joga. Mesmo assim, ela possui mais de 7 milhões de seguidores no Instagram. Ema chegou a 1 milhão de seguidores há apenas um ano, segundo dados do SocialBlade divulgados pelo Uol. Em entrevista a um podcast, Key disse que o crescimento aconteceu depois que o streamer Casimiro reagiu a um story dela em uma transmissão.

O vídeo citado tem 137 mil visualizações no YouTube, mas teria gerado 1 milhão de novos seguidores para ela em cinco dias. A suspeita é de que ela tenha comprado seguidores, especialmente devido ao grande número de seguidores com perfil árabe, que dificilmente assistem às transmissões de Casimiro.

Key conseguiu espaço na mídia por conta desses números. "Ganho umas 50 vezes mais com as plataformas digitais do que com o vôlei. É muito mesmo. E mais no OnlyFans porque o valor é fixo, tem todo o mês", disse ela em entrevista a O Globo. Dias depois, ela disse ao Universa, do Uol: "Chego a ganhar R$ 100 mil por mês (no OnlyFans)". Porém, o próprio Uol constatou posteriormente que ela "entrega um conteúdo fraco em comparação com outros perfis do OnlyFans", pois cobra R$ 70 ao mês para postar fotos que todo mundo vê aos montes nas postagens públicas do Instagram.

Nos meses de julho e agosto de 2022, quando Key deu entrevistas falando dos ganhos elevados no OnlyFans, ela ganhou 2,6 milhões de seguidores no Instagram. E, quando entrou no Big Brother Brasil, programa de maior visibilidade da televisão brasileira, ela estava com 7,1 milhões de seguidores e, hoje, possui somente 500 mil a mais.