BBB 23: Intolerância religiosa é tema de conversa após comentários sobre Fred Nicácio; entenda

O BBB 23 desta segunda-feira (20) teve uma conversa entre Tadeu Schmidt e os brothers sobre diversidade religiosa no Brasil e a importância do respeito entre todas as crenças. O assunto foi pautado pelo programa depois que Cristian, Key Alves e Gustavo, durante o dia, afirmaram que estavam com "medo" do médico Fred Nicácio, que professa uma religião de matriz africana e estava em um momento íntimo de fé.

A situação ocorreu quando o casal pediu a Cristian para mostrar como viu Fred Nicácio durante a madrugada no quarto Fundo do Mar. Key e Gustavo pediram que ele mostrasse de que maneira o médico estava, mas a câmera do reality show não mostrou.

"Mentira, véi. Real mesmo?", questionou o fazendeiro. "Para de me assustar, eu tenho medo", disse Key. "Para quê eu vou mentir, caralh*?!", respondeu Cristian.

Tadeu Schmidt iniciou a conversa sobre intolerância religiosa após anunciar que os participantes iriam assistir o segundo dia das Escolas de Samba do Rio, no qual o enredo da agremiação Unidos de Vila Isabel é “Nessa festa, eu levo fé”.

Inicialmente, Tadeu destacou para o participante a diversidade dos símbolos religiosos que haviam na casa e, antes, para o público, disse que há “assuntos que a gente não pode deixar passar”.

“Vocês já repararam na diversidade religiosa aí? Cada um com sua crença e respeito tem que estar acima de tudo. Todas têm os mesmos direitos. É assim no Brasil, é assim no BBB”, disse Tadeu.

A equipe de Fred Nicácio publicou em nota que vinha a público “externar a indignação contra falas e comportamentos, principalmente nesta segunda, de alguns integrantes do programa Big Brother Brasil 2023, relacionados à religião de Fred. Os ADMs repudiam veementemente a intolerância religiosa praticada contra ele”.