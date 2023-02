Tadeu Schmidt revela novidades para agitar o BBB 23

A Globo está preparando uma semana especial para os próximos dias no BBB 23. Em um novo comercial do reality show, a emissora promete "muitas emoções" na casa, incluindo algumas novidades que ainda não foram divulgadas. De acordo com Tadeu Schmidt, haverá prova surpresa, paredão ou eliminação, o que deverá deixar os participantes em alerta.

Enquanto o Carnaval acabou lá fora, a festa continua intensa dentro da casa mais vigiada do Brasil. O que será que os próximos dias reservam? Uma prova surpresa? Um paredão inesperado? Uma eliminação surpresa? Só assistindo para descobrir! Com certeza, será uma semana movimentada para os participantes, disse Tadeu Schmidt.

A noite de hoje também trará mais uma formação de Paredão. O atual Líder Cezar terá o poder de indicar um dos colegas para a berlinda, deixando os demais tensos e na torcida para não serem escolhidos.

Os fãs do programa sabem que o "modo turbo" costuma ser acionado nas últimas semanas de exibição, com eliminações em sequência para acelerar o jogo. Será que essa semana especial será o início do modo turbo do BBB 23? Teremos que aguardar para descobrir!