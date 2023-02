Larissa foi expulsa do BBB 23? Sister dá tapa no rosto de Fred e web pede expulsão; vídeo

Após a festa de sábado (18), já na madrugada deste domingo (19), uma brincadeira no "after dos crias" do "Big Brother Brasil 23" acabou gerando uma grande confusão entre os participantes Larissa e Fred Desimpedidos, o "Boco Rosa". Após o ocorrido, o público passou a pedir a expulsão da sister. Veja o momento da possível agressão ao final da matéria.

VEJA MAIS

Alguns dos participantes começaram a jogar chantilly uns nos outros. Em determinado momento, Fred pegou um frasco de hidratante e jogou em Gabriel Santana e em Larissa, que estava deitada. A sister se irritou e começou a gritar com o influencer.

Em seguida, ela se levantou, segurou Fred e deu um tapa no rosto dele. Marvvila tentou intervir na situação e disse: "Larissa, para. Ativar esse modo demoníaca não está legal. Tu estás curtindo igual a gente, para de ser chata". Porém, Larissa não gostou da intervenção e retrucou: "Olha ali. Só eu recebo atenção".

Durante o programa deste domingo (19/02), antes de abrir a votação para a formação do 5º paredão, o apresentador Tadeu Schmidt deu um alerta nos brothers: "Está faltando isso aqui para os tapas serem considerados agressões, por isso, cuidado!", comentou o apresentador, deixando Larissa e outros participantes visivelmente aliviados.

Veja o momento da discussão:

Veja o que causou a treta entre os brothers:

O público que acompanha o programa pelas redes sociais reagiu mal à atitude de Larissa e começou a pedir a expulsão da participante. Até o momento, a Globo, emissora responsável pelo programa, não se pronunciou oficialmente sobre o caso.