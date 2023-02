BBB 23: internautas pedem expulsão de Larissa após tapa em Bruna; veja o vídeo

Após a festa e o after, os participantes foram dormir já na madrugada de hoje, 09, no Big Brother Brasil 23. No Quarto Deserto, uma brincadeira entre Bruna Griphao e Larissa pode acabar em expulsão.

A Pipoca se preparava para dormir na cama, ao lado de Fred, quando Bruna, que estava no colchão próximo, dá uma ‘cutucada’ no bumbum dela. Larissa então, revida com um tapa.

Apesar do trio rir com o ocorrido, no Twitter muitas pessoas levantaram a hashtag "Larissa expulsa", pedindo a eliminação da sister do reality show, a acusando de agressão.

Uma das regras do BBB, é que após agressão o participante deverá ser expulso.

Para quem não lembra, no BBB 16, Ana Paula foi expulsa da edição após dar dois tapas em Renan durante a festa. No BBB 19 Hariany, uma das finalistas, foi por empurrar Paula durante uma festa.

Mais recente, temos a expulsão de Maria, do BBB 22, por ter sido agressiva no Jogo da Discórdia com Natalia.