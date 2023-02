BBB 23: saiba quando o Big Fone vai tocar novamente no reality

O Big Fone já tem o horário definido para tocar novamente na casa mais vigiada do Brasil. Na noite desta quarta-feira (8), a TV Globo informou, por meio do Instagram, que a temida ligação com a voz misteriosa vai ocorrer às 11h46 da manhã de quinta-feira (9). Desta vez, o confinado do BBB 23 que atender estará imediatamente no Paredão e terá que indicar mais uma pessoa para a berlinda também. A única chance de um dos dois escapar é vencendo a Prova do Líder.

Vale lembrar que a angolana Tina foi quem atendeu o primeiro chamado do Big Fone nesta edição. Apesar da rapidez, a ligação não foi de sorte para a sister, que acabou eliminada na última terça-feira (7), com 54,12% dos votos, após ir para o Paredão pelo voto do líder Gustavo.

