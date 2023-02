BBB 23: Festa terá shows de Xand Avião, Zé Vaqueiro, Mari Fernandez e Nattanzinho nesta sexta-feira

Brothers e sisters do Big Brother Brasil 23 serão, mais uma vez, bem-recebidos na festa do “sextou”. Nesta sexta-feira (10), artistas do piseiro chegam ao palco do reality para cantar os hits que movimentam o país na casa. Zé Vaqueiro e Nattanzinho fazem sua estreia no programa, enquanto Xand Avião retorna agora em carreira solo. Mari Fernandez, que esteve no reality na temporada de 2022, se apresenta pela segunda vez no BBB. Dançando juntinho ou sozinho, uma coisa é certa: ninguém vai ficar parado na noite desta sexta.

VEJA MAIS

Além das quatro atrações musicais, a festa que abre o fim de semana vai levar outras surpresas aos participantes: karaokê, máquina de drinks e até um restaurante de comida japonesa são recursos que poderão ser ativados a partir da interação dos fãs do BBB. Cabines de fotos e food trucks também vão fazer a alegria dos confinados. No cardápio, mini pizzas, espetinhos de churrasco, salgadinhos e outros quitutes serão servidos aos competidores.

Toda a festa será ambientada em um ambiente urbano, com referências a elementos presentes nas ruas de grandes cidades, como outdoor, comércio, pontos de ônibus e estação de metrô. Jeans street com grafites coloridos vão estampar o figurino dos brothers e sisters.

Do BBB para Belém

Mari Fernandez e Zé Vaqueiro vão se apresentar em Belém, no próximo dia 1º de abril. O evento "Pra Lascar O Coração", no Hangar. Manu Bahtidão também é uma das atrações dessa festa.