BBB 23: Gabriel Santana vira meme ao raspar cabelo e lançar corte do ‘calvão de cria’ ; vídeo

Depois de ter escapado do terceiro paredão do Big Brother Brasil 23, o participante Gabriel Santana resolveu adotar o corte de "calvão de cria" por 24 horas. A decisão foi tomada pelo ator para comemorar a volta do paredão com Cezar Black e a eliminada Tina com 54,12% dos votos. No Raio-x desta quarta-feira (8), Gabriel ainda disse: “raspar o cabelo é como me libertar”.

Com ajuda de Cezar Black, o ator raspou apenas a parte central do cabelo, adquirindo um novo visual no reality. O momento inesperado divertiu os internautas, que fizeram meme de Gabriel nas redes sociais.

VEJA MAIS

O que é o corte ‘calvão de cria’?

Popular em algumas regiões de São Paulo, o corte remete a uma pessoa calva, deixando apenas as partes laterais do cabelo completas.

(Beatriz Moura, estigiária sob supervisão da editora de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)