BBB 23: Larissa ganha apoio nas redes sociais após ser chamada de ‘cachorra’ e ‘piranha’ na casa

A personal trainer Larissa voltou a ser alvo dos brothers na madrugada desta quarta-feira (8). Reunidos no Quarto do Líder do BBB 23, Key Alves e Fred Nicácio chegaram a chamar a morena de “cachorra e piranha”, depois que Gustavo disse que ela o estava encarando, sugerindo interesse amoroso. A frase “Larissa Merece Respeito” chegou aos assuntos mais comentados do Twitter depois das falas polêmicas.

“Ela lá no sofá, eu olhei, ela estava te encarando. Na hora que você estava dormindo e cochilou”, disse Key a Gustavo. O cowboy concordou: “Hoje ela deu uma secada também lá no sofá. Eu estava olhando para o chão, daí eu levantei a cabeça e ela estava sem piscar”. Em seguida, as ofensas começaram. “Um jeito de piranha, no corpo de piranha, do tipo de piranha que é piranha”, debochou Nicácio sobre a personal. “Eu sinto cheiro de cachorra no ar”, continuou Alves.

Mais cedo, também no Quarto do Líder, os participantes do grupo Fundo do Mar analisaram o relacionamento de Larissa e Fred Desimpedidos e disseram que ela só beijou o jornalista para ganhar seguidores. “Larissa não veio pra ganhar o jogo. Veio pra ganhar seguidor”, afirmou Gustavo. “Acho que ela ficou com Fred por causa disso”, concordou Cristian. “Eu tenho certeza”, reforçou Key. Penso toda hora isso daí”, insistiu Cezar Black.

Já no programa da última segunda (6), a educadora física foi uma das mulheres da casa que teve seu corpo “avaliado” pelo trio Gustavo, Cristian e Cezar. Eles comentaram procedimentos estéticos feitos por Larissa. A web apontou machismo no discurso dos rapazes.

“A Larissa é ‘montadona’”, disse Gustavo. “Ela é lipada já”, afirmou Cezar. “Ela tem lipo?”, perguntou Cristian. “Ela tem. Perguntei na piscina hoje. Ela é muito feita na barriga. Ela falou meio sem graça, mas falou”, respondeu o emparedado da semana. “Ela nem treina direito, véi. A barriga muda. O corpo dela não mudou nada desde o dia que chegou”, insistiu o cowboy. “Ela já fez braço, barriga, silicone, costas. Ela é montadinha mesmo”, concluiu Black.