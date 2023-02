BBB 23: Veja quais participantes mais ganharam seguidores no Instagram na terceira semana de reality

O Big Brother Brasil chega à terceira semana da sua 23ª edição. A quantidade de seguidores que os participantes ganharam ou perderam pode indicar a sua popularidade fora da casa. O portal Central Reality divulgou em sua conta do Twitter, nesta segunda-feira (6), uma lista com os mais seguidos no Instagram nesta última semana.

VEJA MAIS

Em primeiro lugar, a médica paranaense Amanda, que escapou do Paredão neste último domingo (5), ao vencer a prova Bate e Volta, ganhou mais de 300 mil seguidores nos últimos sete dias. Larissa aparece em segundo lugar, com pouco mais de 210 mil novos seguidores e Key completa o pódio, com mais 195 mil seguidores.

Dez participantes do BBB 23 que mais ganharam seguidores na última semana:

Amanda - 700 mil seguidores (+302 mil); Larissa - 1,7 milhões de seguidores (+212 mil); Key - 7,9 milhões de seguidores (+195 mil); Antônio “Cara de Sapato” - 720 mil seguidores (+173 mil); Gabriel - 710 mil seguidores (+161 mil); Fred - 10,5 milhões de seguidores (+154 mil); Gustavo - 1,2 milhões de seguidores (+136 mil); Marvvila - 1,1 milhões de seguidores (+132 mil); Bruna - 3,8 milhões de seguidores (+109 mil); Domitila - 387 mil seguidores (+54 mil).

Tina, Gabriel e Cezar Black na berlinda

Neste último domingo os participantes do reality show formaram o terceiro Paredão desta edição do "BBB 23". Após Amanda escapar pela prova Bate e Volta, o público terá que decidir entre Tina (escolha do líder), Gabriel Santana (escolha de Tina, que atendeu o Big Fone) e Cezar Black (mais votado da casa).

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)