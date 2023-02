Enquete BBB23: confira a votação parcial do O Liberal entre Cezar, Gabriel Santana e Tina

Gabriel Santana, Cezar Black e Tina formam o terceiro paredão do Big Brother Brasil 23 e a votação já está aberta para a eliminação que acontece nesta terça-feira (07). Segundo o número parcial da enquete não oficial promovida pelo Liberal.com, a participante Tina é a mais votada para sair da casa com 64% dos votos, seguida pelo enfermeiro Cezar que acumula 26% da rejeição do público, diferente de Gabriel Santana que está apenas com 10% da intenção dos votos para sair da casa mais vigiada do Brasil.

Assim estava a parcial desta segunda-feira (06) às 11h50 da manhã. Vale destacar que para votar é só acessar o site do Gshow, na área do Big Brother Brasil 23 ou clicando aqui para votar.

Enquete do OLiberal.com aponta a saída de Tina (Reprodução OLiberal.com)

Relembre como foi formado o terceiro paredão do BBB23

O ator Gabriel Santana foi indicado por Tina, que atendeu o Big Fone. Já a modelo foi indicada pelo líder, Gustavo, à berlinda. Pela casa, o enfermeiro Cezar Black foi o mais votado e enfrenta a possibilidade de eliminação pela segunda semana seguida.