BBB 23: Larissa e Cristian discutem e prometem resolver treta em jogo da discórdia; vídeo

O clima no "Big Brother Brasil 23" começou a esquentar nas últimas semanas e os participantes têm discutido com mais frequência. Na tarde desta segunda-feira (6), a professora de educação física Larissa e o empresário Cristian bateram boca por conta de uma dinâmica do reality show.

Todas as manhãs, os participantes devem classificar os colegas com emojis, de acordo com as relações construídas no reality show. Essa é a dinâmica do Queridômetro, que tem diversas expressões diferentes, como: coração, coração partido, cobra, vômito, planta, alvo, entre outros.

Na manhã desta segunda, o empresário atribuiu a Larissa o emoji de cobra. A sister questionou os motivos de Cristian e iniciou uma discussão dentro da casa: “Eu sou uma trouxa mesmo, estava falando bem de você ontem”, disse Larissa. O gaúcho respondeu ironicamente: “Acredito. Com certeza”, disse.

Larissa então subiu o tom de voz e questionou Cristian: “Então fala por que você me deu cobra?”, perguntou. O empresário respondeu: “Tu e o Fred sabem que são meus alvos, querem que eu faça o que?”. Não satisfeita com a resposta, Larissa continua:

“Não, mas cobra é falsidade. Alvo, se tu me desse, ok. Tanto que eu já te dei alvo também. Mas cobra eu queria que tu me explicasse o motivo. Ou então me explica no Jogo da Discórdia hoje”, completou a sister Larissa.

Cristian finaliza a conversa dizendo: “Serve pra isso mesmo”, e Larissa termina: “Combinado então”. Veja um vídeo da discussão:

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)