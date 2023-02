BBB 23: saiba o valor do carro que Key Alves deu à irmã gêmea antes do confinamento

Antes de entrar no BBB 23, Key Alves presenteoou a irmã gême Keyt com um carro no valor de R$ 400 mil reais. Em outubro de 2022 a irmã que também é jogadora de vôlei recebeu o presente, um um Toyota Hilux SW4. O registro foi compartilhado no Instagram de Key. As informações são de O Globo.

"Eu estou usando (o carro). Foi o melhor presente que recebi na minha vida. Sou tão grata por ela ter me presenteado. Ela sabia o quanto eu trabalhava para guardar dinheiro e comprar meu carro e acabou me ajudando", disse Keyt em entrevista.

Keyt é jogadora de vôlei e atua no Vinhedo. Já a irmã joga pelo Osasco. Antes do confinamento, Key falou sobre o presente que deu a irmã. "Fiz uma surpresa pra Keyt, comprei um presentinho pra ela e não sei se ela vai gostar, não, viu? Será que gosta? Tô emocionada, quero chorar. Gente do céu, a favela venceu! Comprei um carro para minha irmã. Esse carro é lindo, é o carro do sonho dela", comentou na época.

Veja a publicação original no Instagram de Key Alves: