BBB 23: beijo entre Fred e Larissa, ansiedade e discussão; saiba o que rolou nesta madrugada

A festa na madrugada deste sábado (28) deu o que falar na casa do BBB 23. Nas redes sociais, o que os internautas mais gostaram de ver foi o beijão entre os participantes Fred e Larissa. Entretanto, não foi apenas isso que rolou na casa mais vigiada do Brasil após o antepenúltimo show da banda Skank. Com a saída de Marília e o seu "recado de eliminada" o jogo se movimentou na casa, teve "DR" e chamada de atenção.

No decorrer da festividade, Fred, do Desimpedidos, contou ao Gabriel Fop que não ficou preocupado com a mensagem de Marília para que a celebridade do futebol ficasse de olho com traições vindas de aliados. Fred afirmou que o objetivo é que o grupo seja defendido. Gabriel se defendeu e alegou que nunca falou mal de Fred. “Querem me colocar como vilão”, disse Fop ao brother.

Horas depois, Gabriel Fop procurou Bruna Gripahao e pediu para que ela não o abandonasse. “Bruna, não larga da minha mão, eu preciso de você. Mas ao mesmo tempo tome suas decisões”, contou.

Fred d, Larissa e Bruna Griphao conversam durante a festa do BBB 23. ()

Mais conversas

Do outro lado da festa realizada pelo QuintoAndar, Tina e Cezar conversaram sobre o assunto da peruca que não foi emprestada. A sister disse não ter intenção de magoa-lo e que ficou triste quando a situação foi revivida no "Jogo da discórdia".

Bruna Griphao e Larissa estão com a relação "estremecida". Em um momento da festa as duas discutem sobre Gabriel. "Quando a gente tá bêbada, a gente só fala besteira. Amanhã a gente vai conversar. Não é pra mexer, já disse que é para mexer e se preocupar com a tua vida agora", diz Bruna a Larissa.

Em conversa com a paraense Paula Freitas Bruna diz que Gabriel Fop não é uma pessoa escrota e Paula concorda. Revela ainda que Larissa gostaria que Bruna "não sentisse nada".

Em outro momento, Bruna e Gabriel estavam juntos conversando e Larissa chegou perguntando se "é momento de vocês dois conversarem?". Gabriel respondeu: "Não sei, Lari, você é mãe dela?", Larissa se saiu da conversa e Bruna deu numa bronca. "Para, respeita ela. Não faz isso, cara", finaliza.

Mas nem só a base de "tretas" a festa aconteceu. Fred D e Larissa protagonizaram um beijão. Enquanto o clima esquentava com a formação do novo casal, o primeiro casal formado "agrovôlei" discutem. Key disse que quer continuar ficando com Gustavo, mas que não deseja ficar grudada o tempo inteiro. "Você que não está me entendendo", disse a sister. "Então fala, não fica falando em código. Fala reto", respondeu Gustavo. "Eu tô falando. Eu quero ficar do jeito que a gente tá, ficando, mas eu não quero ficar o tempo todo grudado", respondeu a jogadora de vôlei. "Nós não ficamos o tempo todo grudado", pontuou Gustavo. Também teve selinho entre Ricardo e Sarah Aline.

O nome do Gabriel foi tocado em vários momentos durante a festa. Até o lutador Cara de Sapato diz que poderia estar dormindo, mas que tava perdendo o tempo de sono por se preocupar com ele. "Eu não quero que tu saias daqui como um babaca. Eu gosto de você, irmão, só pensa antes de agir", diz o lutador.

Sapato sofreu uma crise de ansiedade antes de dormir e foi acalmado por Amanda.