Vidente prevê 'tragédia' no Big Brother Brasil: 'não me deram ouvido'

Uma tragédia poderá acontecer na edição 2023 do Big Brother Brasil. Pelo menos é o que garante a vidente Chaline Grazik que, em entrevista à coluna de Anddreh Ponttez, do Observatório da TV, afirmou que alertou a TV Globo sobre a possibilidade. As informações são da TV Foco.

VEJA MAIS

Segundo Chaline, a casa mais vigiada do Brasil tem dois espíritos de idosos que estão sugando a energia dos participantes.

"Vejo que dentro da casa do BBB vai acontecer uma tragédia, não dá para dizer se vai ser nessa edição ou em outra. Depois que essa tragédia acontecer o BBB vai acabar de vez. Já mandei mensagens para as pessoas de lá, mas não me deram ouvido”, contou.

O BBB 23 estreou no último dia 16 de janeiro. A maquiadora Marília foi a primeira eliminada do programa.