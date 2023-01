BBB 23: Marília diz que Gabriel não merece o prêmio e chama Bruno de ‘biscoiteiro’

Marília, primeira eliminada do programa, participa do Bate-papo BBB e conversa com Vivian Amorim e Patrícia Ramos. Ela perdeu para Fred Nicácio a disputa pela permanência na casa com 52,7% dos votos do público. Durante a entrevista, a ex-sister abriu o jogo e respondeu todas as perguntas das apresentadoras.

Quem você quer que seja o próximo a sair? Gabriel

Quem está precisando de umas aulas de maquiagem? Paula

Quem ali honra o sangue de Maria Bonita? Key Alves

Com quem você jamais dividiria cama? Gabriel

Quem você acha que é o favorito do público? Key Alves

Quem é o maior biscoiteiro? Bruno

Quem é a planta da edição? Amanda

Quem não merece ganhar o prêmio? Gabriel