Quem é o líder do BBB 23: com a liderança, Cara de Sapato revela alvos para o Paredão

Ontem, 26, a noite no BBB 23 foi de grande agitação com a Prova do Líder e a vitória do lutador Cara de Sapato. Logo após a vitória, o brother analisou o jogo e definiu seus alvos para o segundo paredão da edição.“Eu vou colocar o 'Cris' ou o 'Black' (Cézar)”, disse o líder. Durante a conversa novos nomes surgiram, a respeito de quem puxaria quem. “Domitila puxa Fred ou Bruna por causa da confusão", retrucou Ricardo "Alface".

“Sei que amanhã eu vou pegar esse Anjo. Eu vou pegar essa parada, vou dar o meu sangue. Pode ser autoimune“, completou Ricardo ao destacar que está determinado a vencer a prova do anjo que acontece nesta sexta-feira, 27.

Brothers no jardim durante a prova do Líder do BBB 23. (Reprodução / Divulgação)

Relembre a Prova do Líder

A prova do líder era de organização e agilidade. Domitila, Cezar, Gabriel Santana, Cristian e Gabriel foram vetados da prova. Na disputa, Amanda e Cara de Sapato venceram a segunda Prova e passaram por uma dinâmica, que além da liderança garantiu um carro zero km ao lutador de MMA, Cara de Sapato. Já Amanda ganhou a imunidade.