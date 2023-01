BBB 23: Amanda se declara para Cara de Sapato durante Festa das Líderes

A Festa das Líderes Bruna Griphão e Larissa continua movimentando a casa do BBB 23. Longe dos outros brothers, Amanda e Cara de Sapato conversam, quando a médica chama o brother para tirar uma foto. Com informações do site Gshow.

A sister beija o pescoço do lutador e declara: "Gosto muito de você, cara". Cara de Sapato responde: "Eu também, muito. O que eu falei é muito verdade".

Mais cedo, os dois se desentenderam por conta da pegadinha do fio dental e o brother achou que ela poderia ter avisado sobre a brincadeira. Amanda chegou a contar para o atleta como se sentiu após a repercussão da tetra na casa.